◇W杯北中米大会1次リーグD組米国 ― パラグアイ（2026年6月12日ロサンゼルス）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会のホスト国の1つ、米国が12日（日本時間13日）、1次リーグD組の初戦でパラグアイと対戦した。32年ぶりとなった自国開催でのW杯。同国史上2度目の決勝トーナメント進出へ、キックオフからホームのうなるような大歓声が後押しした。開始7分、10番を背負うMFプリシック（ACミラン）が左サイドで2人の間を突