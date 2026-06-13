第１０８回全国高校野球選手権大会（８月５日開幕・甲子園）の出場４９校を決める地方大会が１３日、全国のトップを切って沖縄で開幕した。沖縄セルラースタジアム那覇では開会式が行われ、涼しい曇り空の下、選手たちが堂々と行進した。昨夏の甲子園を制した沖縄尚学は、優勝投手になったサウスポーの末吉良丞投手（３年）が背番号１０、昨夏は２番手だった右腕・新垣有絃（ゆいと）投手（３年）がエースナンバーを背負い、ラ