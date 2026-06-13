俳優の松下奈緒が１３日、ＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。番組開始直後のあいさつで松下は「さあ、ワールドカップ（Ｗ杯）２０２６、始まりました！」と報告。「熱いですね！」と発言した共演するタレント・勝俣州和に松下は「寝られませんね」と声をかけた。勝俣は「日本は月曜日（１５日）の朝です」。ともにＭＣを務める俳優・藤木