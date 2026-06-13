テレビを見ていると、見知らぬ人による無差別殺人ばかりが取り上げられているように感じませんか？ひとたび発生すると連日報道される通り魔的犯行。しかし、実際の殺人事件の多くは、被害者にとって「顔見知り」である人物によって引き起こされています。 警察庁の犯罪統計によれば、日本における殺人事件の約85%は、家族や元交際相手、職場の関係者や知人など、被害者と面識のある人物によるものです。つまり、私たちが最も