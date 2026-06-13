今が旬のなすと鶏胸肉を組み合わせた、箸が止まらない「梅しょうが焼き」のレシピをご紹介します。しょうがのさわやかな辛みに梅の酸味が絶妙にからみあい、濃厚なのに後味はさっぱり。この味わいは梅雨ダルを吹き飛ばし、この夏のヘビロテ確定です！『なすと鶏胸肉の梅しょうが焼き』のレシピ材料（2人分）なす……3個（約240ɡ）鶏胸肉（大）……1枚（約250ɡ）〈梅しょうがだれ〉梅干し（塩分9％のもの）……1個（正味