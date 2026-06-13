【モデルプレス＝2026/06/13】タレントの井上咲楽が6月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。試作中の料理を公開した。【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「完成が楽しみ」試作中のポトフ公開◆井上咲楽、試作中の料理披露5月4日の投稿で「料理本、3冊目を発売することになりました！」と報告し、試作料理を公開してきた井上。この日も「今日の試作〜」と記し、料理を試作しているキッチンの様子や大きな野菜がゴロッと入った