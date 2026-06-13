人間本来の身体は、各部位がスムーズに連動することが当たり前！ 不調を改善する連動ケア＆立位連動ケアとは？ 連動ケア＆立位連動ケアとは 各部位がスムーズに連動する本来の動きに戻すという考え方 人の身体は何かの動作をする時に、いろいろな部位が連動して動きます。身体の〝部分〞であるそれぞれの部位が十分な機能を発揮しながらスムーズに連動するように仕上げていくことが「連動ケア