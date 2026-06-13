順序性の学び&手先のコントロールに繋がる「S字フックかけ」や「ピッチャーでうつす」の遊び方とは S字フックかけ 推奨年齢1歳半～ S字フックをかけるものは、ホルダーやドアノブなど何でもかまいません。色やサイズの違うS字フックを用意すると、より楽しめます。 この力が伸びる！ 意識して身体を動かすことで、手先のコントロールにつながっていきます。下へつなげて