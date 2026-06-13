もし20年後人口が減少し続けたら日本はどうなる？ 人口が減少し続けた20年後の日本 今から20年後の日本はどうなっているでしょうか。そして、 あなたはどうなっているでしょうか。20年後は長いようで短い年月です。 今から20年後の日本のGDPの世界順位は7位くらいに落ち込むと予想されています。日本経済は、ほとんど成長しなくなっているので他国の成長に遅れをとり、地盤沈下が続くからです。 今から20年後といえば、今