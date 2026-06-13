カナダ―ボスニア・ヘルツェゴビナ後半、同点ゴールを決め駆け出すカナダのラリン（右から3人目）＝トロント（共同）好機の数で上回ったカナダが、途中出場したFW2人の連係で追い付いた。0―1の後半33分、P・デービッドのワンタッチパスを受けたラリンが相手を背負いながら巧みに反転し、右足で同点ゴールを決めた。ボスニア・ヘルツェゴビナは前半21分にCKからルキッチが頭で先制点を挙げたが、押し込まれる時間が長く逃げ切