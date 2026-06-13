フリーアナウンサーの有働由美子（57）が13日、自身のインスタグラムを更新。超大物俳優とのオフショットを披露した。有働は、この日放送のMBS「おしゃべり小料理ゆみこ」でゲストに迎えた舘ひろしとの2ショットを投稿。「舘ひろし様の妻役！？をやらせていただくことに10代から憧れてた舘ひろし様変わらぬ色気と品格きゃーーー！！」と大興奮の様子をつづった。これにファンからは「ダンディーに寄り添って、笑顔満