ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は１２日（日本時間１３日）、１次リーグが行われ、Ｂ組の開催国カナダ（世界ランキング３０位）はボスニア・ヘルツェゴビナ（同６４位）と引き分けた。（世界ランキングは６月１１日時点）カナダ１―１ボスニア・ヘルツェゴビナ開催国カナダが３度目出場のＷ杯で初の勝ち点を獲得した。序盤から主導権を握り、１点を追う７８分に途中出場のラリンがゴールを決めた。ボスニア・ヘルツェ