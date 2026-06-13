1973年以来となるNBA制覇まであと1勝に迫っているニューヨーク・ニックス。敵地で行われる「NBAファイナル2026」第5戦を前に、“伏兵”ホセ・アルバラードが自身の役割について語った。 ニックスは第4戦でNBAファイナル史上最大となる29点差からの逆転勝利を達成。OG・アヌノビーの決勝ティップインやジェイレン・ブランソンの活躍が大きな注目を集めた一方で、勝利を陰で支えた立役者の一人がア