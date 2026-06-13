[6.13 北中米W杯グループリーグ第1節](ロサンゼルス)※10:00開始<出場メンバー>[アメリカ]先発GK 24 マット フリーズDF 3 クリス・リチャーズDF 5 アントニー・ロビンソンDF 13 ティム・リームDF 16 アレックス・フリーマンMF 2 セルジーニョ・デストMF 4 タイラー・アダムスMF 8 ウェストン・マッケニーMF 10 クリスティアン・プリシッチMF 17 マリク・ティルマンFW 20 フォラリン・バログン控えGK 1 マット・ターナーGK 25