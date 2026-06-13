開催：2026.6.13 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 3 - 8 [マーリンズ] MLBの試合が13日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとマーリンズが対戦した。 パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するマーリンズの先発投手はサンディ・アルカンタラで試合は開始した。 3回裏、9番 ジャレド・トリオロ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットで