開催：2026.6.13 会場：プログレッシブ・フィールド 結果：[ガーディアンズ] 3 - 2 [タイガース] MLBの試合が13日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとタイガースが対戦した。 ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するタイガースの先発投手はジャック・フラーティで試合は開始した。 2回裏、8番 パトリック・ベイリ}