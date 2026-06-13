制限時間の中で、決まった食べ物をどれだけたくさん食べることができるのか――。桁外れの健啖家が集まって、各々の自慢の胃袋を競い合うのが、フードバトルだ。【デ、デカすぎる…】串カツしろたやの名物メニュー「ジャイアント串」を写真で見るいまから四半世紀ほど前の2000年前後。テレビ東京系列『TVチャンピオン』の企画「大食い選手権」や、TBS系列で放送された『フードバトルクラブ』などが人気を博し、フードバトルは