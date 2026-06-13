● 6月16日 ―――――――――――――― ◆コード 銘柄名公開市場業種 ＧＯ東証グロース情報・通信業 【事業内容】 配車システム提供などモビリティ－関連事業 【業績データ】 売上高営業利益経常利益最終利