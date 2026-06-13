見た者を驚愕させる真っ赤なスープ、むせ返るようなカプサイシンの刺激臭、そして辛さの奥に潜む濃厚な旨味――。蒙古タンメンや北極ラーメンなど、食べる者の「胃袋」と「脳」を焼き尽くす「蒙古タンメン中本」。【衝撃画像】「スープが真っ赤」「これを毎日食べてるの?」蒙古タンメン中本で“辛さMAX”の激辛ラーメンを見るそんな中本に人生を捧げた男がいる。それが、づけとごさん（56）だ。彼は30年近く前から全国の中本