12日、ナスダック・マーケットサイトでIPOを行ったスペースXの広告を撮影する男性/Jeenah Moon/Reuters（CNN）富豪のイーロン・マスク氏が率いる米宇宙開発企業スペースXの株は12日の新規株式公開（IPO）で大幅な上昇を記録し、同社の時価総額を2兆ドル（約320兆円）超へと押し上げた。これに伴い、マスク氏は世界初の「トリリオネア（兆万長者）」としての地位を確固たるものにした。スペースXは1株150ドルで取引を開始し、取引中