「ロコ・ソラーレ」のメンバーとして冬季オリンピックで銀・銅という2つのメダルを獲得したカーリング選手の吉田知那美（34）。【写真】夫の河野恭介さんとのツーショットは“日本人離れ”した距離感？2022年に同い年でアルペンスキーコーチの河野恭介氏と結婚したが、1年の大半を別々に海外で過ごす「多拠点婚」をつづけてすでに4年目に入ったという。偶然だらけの交際のきっかけ、さらには吉田さんからだったというプロポー