インスタグラム更新米大リーグのドジャース・大谷翔平投手が12日（日本時間13日）、インスタグラムを更新。愛犬デコピンの最新の様子を公開した。酒瓶のおもちゃを咥えており、これが「爆売れの予感。。。」と注目を集めた。大谷がストーリー機能で投稿したのは1本の動画。日本酒のボトルを模したとおもちゃを口に咥え、激しく暴れるデコピン。しかし、弾みで落としてしまった。「ボトッ」と床に落ちた音が聞こえ、急にシュン