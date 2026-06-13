DJ、タレント、俳優のマイケル富岡（64）が12日、都内で行われた映画『Michael／マイケル』最速アフタートークイベントに、インフルエンサーのアヤノダガネ、音楽評論家の高橋芳朗と共に出席し、あふれんばかりのマイケル愛を吐露した。【写真】「MTV」のTシャツで登場したマイケル富岡（64）本作は、音楽の枠を超え、多くの功績を残したマイケル・ジャクソンの生涯をたどる伝記映画。初期の象徴的なパフォーマンスを中心に、