◆米大リーグロイヤルズ―アストロズ（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）アストロズの今井達也投手（２８）が、敵地のロイヤルズ戦に先発。４勝目を狙ってマウンドに上がったが、１回持たずＫＯされた。味方打線がアルバレスの２発６打点の爆発などで１回表に９点を援護してもらった。ところが先頭のジェンセンに中前安打、ウィット四球、パスクァンティノ右前安打で１失点。続く２人を遊ゴロ、