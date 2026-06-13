【fender Mexico standard Stratcaster 2001】（埼玉県マツ41歳）高校から本格的にギターを弾き始めてはや25年。ヤマハRG-521Dに始まり、エピフォンES-335、ギブソンレスポール、詳細不明国産ストラト(センボディにラージヘッド、メイプルネック)、フェンダーアメヴィンカスタムテレキャスター、ギブソンファイヤバードV、フェンダーアメヴィン’60sテレキャスターと巡り、売っては買いだったのですが、一生ものだと思っていた