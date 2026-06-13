◆女子プロゴルフツアー宮里藍サントリーレディス第２日（１２日、兵庫・六甲国際ＧＣ＝６６１９ヤード、パー７２）５８位で出た吉沢柚月（三菱電機）が５バーディー、ボギーなしの６７と伸ばし、通算６アンダーの１５位に順位を上げ、決勝ラウンドに進んだ。「しっかり浮上できてよかった。昨日入ってくれなかったパターが入ってくれた」と笑顔を見せた。前半１５番で８メートルのスライスラインをねじ込み、１６番パー３