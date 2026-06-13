〈「恥ずかしいんですけど私からでした（笑）」吉田知那美（34）が初めて語る“羽田空港での突然のプロポーズ”と、夫・河野恭介の“お返し”〉から続く今年の3月で12年所属したロコ・ソラーレを退団した吉田知那美（34）は、世界を転々とする時間が多かったが、結婚4年目にしてはじめて長野県の野沢温泉村で「夫・河野恭介氏の実家暮らし」を送っている。河野家の不思議なルール、そして別々に過ごす時間が長かったことの意外な