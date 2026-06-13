徳島が前八戸監督の高橋勇菊氏のトップチームコーチ就任を発表J2の徳島ヴォルティスは、高橋勇菊氏がトップチームのコーチに就任することが決まったと発表した。前ヴァンラーレ八戸監督の引き抜きに「同カテの監督をコーチとして引き抜くのなかなかえぐいな」と反響を呼んでいる。高橋氏は選手として仙台大学、キルシェ鶴岡、群馬FCフォルトナ、東京ヴェルディ1969、アローズ北陸でプレー。指導者としては不二越工業高校のコー