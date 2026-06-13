香川県庁 結婚を希望する男女の出会いの機会を作ろうと、かがわ縁結び支援センター（EN－MUSUかがわ）が2026年7月18日、香川県社会福祉総合センター（高松市番町）で婚活イベントを開催します。参加者を募集しています。 今回は「おすすめしたい旅先！行ってみたい場所！ひと夏で終わらない出会いを」をテーマに、参加者がお互いのことを話す場（時間）を設けます。 定員は男性10人