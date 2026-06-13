〈長野で“夫の実家暮らし”を始めた吉田知那美（34）が驚いた料理風景と“片づけゲーム”「ああ、こういう家で育ったから夫は…」〉から続く4月から“プロカーラー”として新たなキャリアを踏み出した吉田知那美（34）。【夫婦写真】夫の河野恭介さんとのツーショットは“日本人離れ”した距離感？12年所属した「ロコ・ソラーレ」の退団という大きな決断を経て、現在はカナダで開幕した世界初のプロリーグ「ロックリーグ」で