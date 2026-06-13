交代カードとして後半に投入されて切り札の役割を果たした呉賢揆への称賛も惜しまなかった。洪監督は「（代表チームの招集練習後）序盤からコンディションが良い状態ではなかったが、選手自身の相当な努力で競技力を高めた」と話した。1得点1アシストの黄仁範については「（けがの影響を考慮し）当初は60分間ほど出場させる計画だった」とし、「米国合宿期間中の評価試合から徐々に出場時間を増やしたのは、選手自身の強い意志があ