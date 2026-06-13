サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が指揮官として臨んだワールドカップ（W杯）の舞台で感激の初勝利をつかんだ。選手時代に4強神話（2002年）の主人公として注目を集めたが、12年前に指導者として初めて臨んだ本大会では洗礼を浴びただけに価値ある勝利だった。洪監督が率いる韓国代表は12日、メキシコ・グアダラハラで行われた北中米W杯A組本大会1次リーグ第1戦で欧州の伏兵チェコに2−1で逆転勝ちした。後半13分、