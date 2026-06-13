俳優の東出昌大が、12日配信されたABEMAオリジナルエピソード『東出昌大の野営デトックス』#6に出演。現在の山暮らしに至るまでの葛藤や、田舎移住への本音を語った。【写真】異色の組み合わせで一泊二日を過ごした箕輪厚介、渡部陽一同番組は、5年前から山奥に移住した東出が、都会で活動する芸能人を野営地に招き、ともに1泊2日の野営生活を送るドキュメンタリー。今回のABEMA限定エピソードには、編集者で実業家の箕輪厚介