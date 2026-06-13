【ワシントン＝坂本幸信】日本の大手商社が出資するロシア極東の石油・天然ガス開発事業「サハリン２」に関し、米財務省は１１日、ロシア制裁の対象からの除外を１２月１８日まで延長すると発表した。中東情勢の混迷でエネルギー調達が不安定になるなか、日本は原油や液化天然ガスなどの輸入を続けることができる。米国は、ウクライナ侵略を理由にしたロシア制裁で、サハリン２の日本向け取引を除外してきたが、期限が６月１８