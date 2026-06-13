「ホワイトソックス−ドジャース」（１２日、シカゴ）ドジャースの佐々木朗希投手が先発マウンドに上がり、勝利投手の権利目前の五回に逆転を許してしまった。制球が定まらなくなり、五回途中でメジャーワーストの７失点ＫＯとなった。先頭を四球で歩かせると、続くロモに右前打を浴びた。無死一、二塁のピンチを招き、アントナッチに右前打を浴びて試合を振り出しに戻されてしまった。ここでピッチコムに異常が発生。微妙