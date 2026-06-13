現在若者を中心に拡大している「第三次紅茶ブーム」。専門店の増加や多様な商品の展開が見られる中、コンビニチェーン『ファミリーマート』では、紅茶ブランド『Afternoon Tea』監修の“アフタヌーンティー“フェアが開催されます。2026年6月16日から発売する商品のうち16品を「おとなの週末Web編集部」のスタッフ3名で実食し、正直レポートします！紅茶づくしのアフタヌーンティーフェア16商品を食べ比べ1970年代に紅茶の輸入自