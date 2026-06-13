MOTTERUは12日、スマホリングやメタルリングステッカーなどの、スマホアクセサリー5製品を発表した。6月上旬から順次発売される。 両面マグネットでスタンドにもなるスマホリング（MOT-SRING12） 「MOT-SRING12」は、両面にマグネットを採用したスタンド機能付きのスマホリング。冷蔵庫やスチールラックといった金属面にマグネットで固定し角度を調整できるほか、大型のリングを採用することで、接地