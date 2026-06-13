トッテナム・ホットスパー（スパーズ）は、クロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチの移籍金を6000万ポンド（約129億円）に設定しているようだ。12日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じた。2007年2月24日生まれのヴシュコヴィッチは、2023年2月に母国のハイドゥク・スプリトでトップチームデビューを飾り、同年夏にトッテナム・ホットスパーへの加入が決定。2025−26シーズンは期限付き移籍先のハンブルガーSVで守