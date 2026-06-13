イングランド代表が、11日に行われた非公開のテストマッチで、USLチャンピオンシップ（アメリカ2部リーグ相当）のマイアミFCを6−0で下したようだ。イギリスメディア『デイリーメール』が12日に報じている。FIFAワールドカップ2026の欧州予選・グループKを8戦全勝で終え、8大会連続17回目のFIFAワールドカップ出場を決めたイングランド代表。FIFAワールドカップ2026の本大会ではグループLに組み込まれており、現地時間17日にク