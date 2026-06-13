MLBで広がりつつある新しい手術器具「NanoNeedle（ナノニードル）スコープ2.0」が、トップアスリートの復帰期間短縮に大きな効果を発揮しているとして注目を集めている。ドジャースのニール・エラトラッシュ医師をはじめとする複数の専門医が、この技術がスポーツ医学の常識を変える可能性があると語っているとAP通信が12日（日本時間13日）に報じた。「ナノニードル」は従来の関節鏡を大幅に小型化した医療機器で、直径はわず