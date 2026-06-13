「上質を知る人」として出演した、コーヒーのCMで一躍有名に。「ロックからバロックまで」を歌いこなすテノール歌手は、ユニークな自己完結型人間だった!マイペースだからこそここまでやってこられたと振り返る錦織さんに、近況や今後についてを聞きました。【写真】今後はノープラン！ぎすぎすしない穏やかな生活を望む錦織さんとにかく1人で考えるのが好き「昨年自宅に、国民年金受給の案内通知が届いたんですね。自分はもうそ