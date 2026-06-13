タレントの福留光帆が、人気芸人との飲み会の裏話を次々と暴露し、スタジオを驚かせた。【映像】福留光帆、人気芸人とサシ飲み（実際の写真）『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を生き抜くための術を4万年前の歴史をヒントに授業した。