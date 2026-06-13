全国高校野球選手権大会の沖縄大会開会式で、一斉行進する各校の選手ら＝13日午前、沖縄セルラースタジアム那覇第108回全国高校野球選手権大会の出場校を決める地方大会が13日、全国のトップを切って沖縄で開幕し、夏の甲子園大会出場を懸けた戦いが始まった。沖縄大会は、那覇市の沖縄セルラースタジアム那覇で開会式を実施。浦添の玉代勢悠汰主将が「高校野球に関わる全ての方々に対する感謝の気持ちを忘れずに、仲間と協力