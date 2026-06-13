起業家の岸谷蘭丸が、AIの発達によって既存の職業が受ける影響について持論を展開するも、スタジオの芸人たちから「何がZ世代だよ！」と猛ツッコミを受けた。【映像】岸谷蘭丸が好きな女性の職業『しくじり先生 俺みたいになるな!!』は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ。6月12日の放送では、岸谷蘭丸が登壇。AI時代を