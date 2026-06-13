13日から2週間、オランダとベルギーの2か国を公式訪問する天皇皇后両陛下は、先ほど皇居を出発されました。天皇皇后両陛下は午前10時20分頃、オランダ・ベルギーを国賓として公式訪問するため、皇居・正門を出発されました。両陛下は、このあと羽田空港から政府専用機で出発しオランダに向かわれます。オランダでは17日、首都アムステルダムで国賓として国王夫妻と歓迎式典に臨むほか、戦没者記念碑で供花し第二次世界大戦の犠牲者