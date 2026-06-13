12日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏が、日本ハム・水野達稀について言及した。水野は同日の中日戦、1−1の5回一死一塁の第3打席、田宮裕涼が二塁盗塁を決め、得点圏にチャンスを広げると、柳裕也からレフトへ決勝の適時三塁打。これが水野にとって今季3本目の三塁打、昨季もリーグ2番目に多い7本の三塁打を放っている。笘篠氏は「体は小さいんですけど、長打力、パンチ力がありま