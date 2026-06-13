現代人にとってスマートフォンは欠かせない存在になった。脳神経外科医の菅原道仁さんは「スマホは操作している時間以外にも脳のリソースを奪っている。こうして脳の余白がなくなると、必要な感情を感じられなくなってしまう」という――。（第2回／全3回）※本稿は、菅原道仁『幸せな人は「感じる脳」を持っている』（宝島社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Pra-chid※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／P