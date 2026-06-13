こちらに彼氏がいないことを知っている男性から「じゃあ俺と付き合ってよ」と迫られたら、困ってしまうもの。この状況をスマートに切り抜けるには、どうしたらいいのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『彼氏がいないなら付き合って』と迫られたときのかわし方」をご紹介します。【１】「なに冗談言ってるのよー」と茶化してその場をやり過ごす「『冗談じゃないって！』と言われたけど