女の子を褒めたいと思っても、気の利いた言葉がすぐに浮かんでくるものではありません。どんな状況で、どんな褒め言葉を選べば、女の子に喜んでもらえるのでしょうか。そこで今回は、オトメスゴレンの女性読者のみなさんの意見を元に「お世辞と分かっていても嬉しくなる褒め言葉９パターン」をご紹介します。【１】手料理を振る舞ったときの「おいしい！料理上手だね！」「お世辞でも『おいしい』と言われたらホッとする」（２０