香川銀行GiraSol kagawa スポンサーを務めるハンドボールチームの活躍を記念して、香川銀行（高松市）が15日、「レギュラーシーズン優勝！～ご声援に感謝を込めて～シラソル応援感謝定期預金キャンペーン」を始めました。 スーパー定期、スーパー定期300、大口定期を対象に、店頭表示金利に年0.55％を上乗せするキャンペーンです。1年もの